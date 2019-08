EA показала геймплей Need for Speed Heat

Electronic Arts заглянула на сцену gamescom 2019, показав геймплейный трейлер Need for Speed Heat.

Разработчики еще раз напомнили, что днем игроки будут участвовать в легальных гонках, а ночью зарабатывать репутацию и сражаться с полицией. Копы ночью становятся агрессивнее, потому не стоит надеяться на легкую поездку, как это было со стражами порядка днем.

Если в светлое время суток игрок зарабатывает деньги, то с наступлением темноты предстоит сражаться за очки репутации. Побеждая в заездах, гонщик будет повышать уровень «жары», и чем он больше, тем сильнее полицейские заходят кинуть гонщика за решетку.

В Heat также завезли тюнинг, куда же без него. Из игры убрали «Карты скорости», потому запчасти разблокируются за деньги, полученные во время дневных соревнований. К тому же некоторые детали требуют повышенного уровня игрока. Притом кастомизировать дадут не только машину, но и водителя, нарядив гонщика по последнему реву моды.

EA даже добавили приложение, которое уже доступно на Android и iOS, где игрок можете создать дизайн машины, а потом загрузить его с выходом Heat.

В комментариях под роликом появились положительные отзывы. Некоторые геймеры даже назвали Heat правильным продолжением серии. Возможно, что в этот раз Ghost Games не разочарует, а проверим мы это уже 8 ноября, когда Need for Speed Heat выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC.