EDGE объявляет выпуск CLX600 Line

Благодаря сочетанию производительности, надежности и низкого энергопотребления, твердотельные накопители CLX600 являются идеальным выбором для системных дисков. Модели M.2 и mSATA обеспечивают впечатляющую пропускную способность, скорость передачи данных до 500 МБ / с и производительность транзакций, достигающую 59 000 IOPS. CLX600 1.8 "SSD может обеспечить скорость передачи данных до 560 МБ / с и до 76 000 ИОП. SSD SSX600 обеспечивают ультраэффективное управление блоками для защиты данных и повышения выносливости. Эти диски обеспечивают максимальную производительность и надежность для самых требовательных пользователей, в то время как режимы малой мощности продлевают срок службы батарей.