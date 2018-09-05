EK Water Blocks выпустили водоблок для новых карт

2018-09-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - EK Water Blocks; [57]
Компания EK Water Blocks активно работает над выпуском разнообразных наборов для сборки водяного охлаждения. Это не кастомные версии охлаждения, но уже что-то около того. Теперь вот компания рассказала, что уже подготовила водоблоки для охлаждения новых видеокарт компании NVIDIA. Это позволит разгонять продукт до максимальных частот и при этом не переживать о проблемах с шумом, так как помпа будет работать тише обычных вентиляторов. Для большинства пользователей такое решение будет практически идеальным, ведь вам не нужно морочить голову со сборкой — просто подключили все элементы из комплекта и все, можно работать. Стоимость комплектов пока что не раскрывается, но это не самая доступная штука. Система жидкостного охлаждения хоть и стала дешевле на рынке в целом, но продукция EK Water Blocks стоит дорого.


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