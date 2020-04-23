ELARI выпустила бесконтактный инфракрасный термометр SmartCare

Бесконтактный инфракрасный термометр ELARI SmartCare действует на расстоянии 3-15 см и предупреждает вас, если температура тела повышена. Больше не нужно ждать с градусником подмышкой и вести записи динамики изменений температуры: ELARI SmartCare определяет температуру за секунду без контакта с кожей, а также сохраняет данные о 32 предыдущих измерениях. Кроме того, устройство подходит для измерения температуры воды и молока для малыша, твердых и мягких поверхностей. Благодаря бесконтактному и быстрому измерению, устройство можно использовать не только в домашних условиях, но также в школах, офисах и на предприятиях.• Измеряет температуру за 1 секунду;• Действует на расстоянии до 15 см, без контакта с кожей;• Сохраняет данные о 32-х предыдущих измерениях, позволяя отслеживать динамику;• Специальная цветовая подсветка предупреждает о повышенной температуре;• Высокая точность: максимальное отклонение всего 0,3 градуса;• Безопасный: не содержит ртути, можно доверить даже ребенку;

Термометр работает в двух режимах: измерения температуры тела и измерения температуры поверхности. ELARI SmartCare работает от двух батареек ААA и автоматически отключается для экономии заряда. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и информативному жидкокристаллическому дисплею с крупными символами с таким гаджетом легко разберутся и дети, и пожилые люди. Бесконтактный инфракрасный термометр ELARI SmartCare уже доступен в официальном интернет-магазине компании на store.elari.net, и скоро появится также в другой онлайн- и оффлайн-рознице.