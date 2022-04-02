EVGA анонсировала модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX 3090 Ti

EVGA представляет шесть моделей RTX 3090 Ti — RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID, RTX 3090 Ti FTW3 HYDRO COPPER, RTX 3090 Ti FTW3 HYBRID, RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA, RTX 3090 Ti FTW3 и RTX 3090 Ti FTW3 BLACK.

Самой заметной моделью стала видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID предназначенная дял экстремального разгона, кроме того, она оснащена уникальными функциями для оверклокеров. В видеокарте используется комбинация компонентов жидкостного и воздушного охлаждения. KINGPIN HYBRID имеет автономный контур жидкостного охлаждения, в котором используется 360-мм радиатор и водоблок, непосредственно охлаждающий графический процессор и другие компоненты.

Также была представлена видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 HYDRO COPPER с встроенным водоблоком. Модель RTX 3090 Ti FTW3 HYBRID оснащена гибридной системой охлаждения, аналогичной KINGPIN HYBRID.

В серию FTW3 входят три модели с воздушным охлаждением — FTW3 ULTRA, FTW3 и FTW3 BLACK.

Некоторые видеокарты уже доступны для заказа.
AMD представит видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX …
AMD представит видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX Ожидается, что линейка видеокарт AMD Radeon RX 6000 «RDNA 2 Refresh», которая включает в себя RX 6950 XT,…
Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оценена в $230…
Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оценена в $230Компания AMD представила профессиональную видеокарту Radeon PRO W6400, которая обойдется в 230 долларов. …
AMD Radeon RX 6900 XT занимает первое место в 3DMark Fire St…
AMD Radeon RX 6900 XT занимает первое место в 3DMark Fire StЗал славы 3DMark Fire Strike — это место, где оверклокеры представляют свои лучшие аппаратные тесты произ…
NVIDIA GeForce MX550 соответствует графическому процессору R…
NVIDIA GeForce MX550 соответствует графическому процессору RНедавно анонсированная дискретная мобильная видеокарта начального уровня NVIDIA GeForce MX550 на базе Tur…
Выпущено программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin 22.1.1…
Выпущено программное обеспечение AMD Radeon Adrenalin 22.1.1AMD выпустила первое в этом году обновление программного обеспечения Radeon Software Adrenalin. Версия 22…
PNY выпускает серию GeForce RTX 3050…
PNY выпускает серию GeForce RTX 3050Сегодня компания PNY объявила о предстоящей доступности новейших видеокарт GeForce RTX 3050 как под бренд…
NVIDIA добавляет поддержку графических процессоров для ноутб…
NVIDIA добавляет поддержку графических процессоров для ноутбВ декабре прошлого года NVIDIA выпустила три новых мобильных графических процессора: RTX 2050, MX550 и MX…
NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 3080 12 ГБ…
NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 3080 12 ГБNVIDIA представила крупное обновление своей высокопроизводительной серии GeForce RTX-30 «Ampere» с новой …
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспортаОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor