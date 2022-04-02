EVGA анонсировала модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX 3090 Ti

EVGA представляет шесть моделей RTX 3090 Ti — RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID, RTX 3090 Ti FTW3 HYDRO COPPER, RTX 3090 Ti FTW3 HYBRID, RTX 3090 Ti FTW3 ULTRA, RTX 3090 Ti FTW3 и RTX 3090 Ti FTW3 BLACK.

Самой заметной моделью стала видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID предназначенная дял экстремального разгона, кроме того, она оснащена уникальными функциями для оверклокеров. В видеокарте используется комбинация компонентов жидкостного и воздушного охлаждения. KINGPIN HYBRID имеет автономный контур жидкостного охлаждения, в котором используется 360-мм радиатор и водоблок, непосредственно охлаждающий графический процессор и другие компоненты.

Также была представлена видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 HYDRO COPPER с встроенным водоблоком. Модель RTX 3090 Ti FTW3 HYBRID оснащена гибридной системой охлаждения, аналогичной KINGPIN HYBRID.

В серию FTW3 входят три модели с воздушным охлаждением — FTW3 ULTRA, FTW3 и FTW3 BLACK.

Некоторые видеокарты уже доступны для заказа.