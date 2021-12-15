EVGA выпустила апдейт BIOS, улучшающий майнинг на 3080 Ti

Выпуск нескольких графических процессоров с низкой скоростью хеширования (LHR), включая RTX 3080 Ti, был разработан для снижения производительности майнинга без ущерба для игровой производительности. Геймеры приветствовали это, но майнеры искали способы разблокировать хешрейт карт LHR, чтобы обеспечить лучшую производительность майнинга. А теперь информационное издание Tom's Hardware обнаружило скрытый предел мощности в vBIOS EVGA RTX 3080 Ti XC3, который приводит к повышению производительности при майнинге на видеокартах производителя. Это означает, что карты EVGA получили повышение эффективности майнинга с 66 MH/сек до 80 MH/сек или даже выше. Как будто у геймеров ранее не было достаточно проблем с поиском карты по разумной цене.