EVGA выпустила апдейт BIOS, улучшающий майнинг на 3080 Ti

Если вы ищете RTX 3080 Ti для покупки по адекватной стоимости, ваш поиск, вероятно, станет немного сложнее. Дело в том, что EVGA выпустила обновление прошивки, которое, похоже, резко увеличивает хешрейт майнинга видеокарт RTX 3080 Ti. К сожалению, вы, вероятно, можете догадаться, что это значит. Карты EVGA 3080 Ti внезапно стали более привлекательными для майнеров, а большее количество карт в руках майнеров означает меньше в руках геймеров. Нехватка ключевых компонентов, приводящая к возникновению узких мест в производстве, — это одно, но если добавить экстремальный спрос на добычу полезных ископаемых, мы получим довольно серьёзный дефицит и ужасное состояние рынка, где мы находимся сегодня.

Выпуск нескольких графических процессоров с низкой скоростью хеширования (LHR), включая RTX 3080 Ti, был разработан для снижения производительности майнинга без ущерба для игровой производительности. Геймеры приветствовали это, но майнеры искали способы разблокировать хешрейт карт LHR, чтобы обеспечить лучшую производительность майнинга. А теперь информационное издание Tom's Hardware обнаружило скрытый предел мощности в vBIOS EVGA RTX 3080 Ti XC3, который приводит к повышению производительности при майнинге на видеокартах производителя. Это означает, что карты EVGA получили повышение эффективности майнинга с 66 MH/сек до 80 MH/сек или даже выше. Как будто у геймеров ранее не было достаточно проблем с поиском карты по разумной цене.