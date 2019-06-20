EZVIZ открыла свой первый оффлайн магазин в России

18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюдения, а также различными датчиками для умного дома. Главной темой мероприятия было открытие первого магазина EZVIZ на территории России. Представители компании рассказали, почему они решили сделать такой шаг и какие преимущества от этого получат покупатели.

Зачем нужны системы видеонаблюдения от EZVIZ

Система видеонаблюдения EZVIZ нацелена на частных пользователей, а также средний и малый бизнес. Все устройства просты в освоении и поддерживают работу с интуитивно понятным приложением, которое доступно для iOS и Android. Если говорить про домашнее использование видеокамер, то у EZVIZ есть модели как для улицы, так и помещений. С помощью них вы сможете отслеживать происходящее в камерах в режиме реального времени, сохранять фрагменты видео и тд.

Владельцы бизнесов применяют камеры EZVIZ для разных целей. Одним из самых распространенных сценариев является установка камер в предприятиях, офисах, складах. Благодаря этому можно отслеживать перемещения людей, предотвращать кражи и успевать вовремя замечать неисправности.

Еще одним вариантом использования является размещение камер в кафе и ресторанах. В таком случае можно следить за действиями сотрудников, что положительно сказывается на их дисциплине.

Открытие магазина EZVIZ

Решение открыть оффлайновый магазин было принято из-за стремительного роста компании. Благодаря такому шагу, клиенты смогут наглядно увидеть всю актуальную линейку EZVIZ и с помощью квалифицированных сотрудников подобрать необходимый список продуктов. Сам магазин находится в Москве по адресу Сущевский Вал 5 стр. 12.

Павел Захаркин, руководитель направления Ezviz, отметил: “Это важный шаг для нас. На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы. Мы видим в этом необходимость для роста бизнеса в России и планируем дальнейшее развитие как онлайн, так и офлайн канала”.