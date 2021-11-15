Экологичная записная книжка Paper Guardian с многоразовым использованием

Paper Guardian - это новый экологически чистый блокнот с многоразовым использованием, специально разработанный для повторного использования бумаги, спасения деревьев и предотвращения вырубки лесов.

Paper Guardian изготовлена ​​из 100% переработанного полипропилена. У компании есть несколько фабрик, готовых производить Paper Guardian. Все они соответствуют требуемым стандартам ISO в отношении воздействия на окружающую среду и безопасности.

«Мы делаем Paper Guardian практически неразрушимым, поэтому его не нужно будет выбрасывать. Однако, если по какой-то неизвестной причине вы захотите его выбросить, он содержит минимальные части, которые можно легко разобрать для переработки. Paper Guardian рассчитан на всю жизнь, так что вам больше никогда не придется покупать другой блокнот».