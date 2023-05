Эксклюзивы с PlayStation попадут на ПК через три года с момента релиза

В интервью японском информационному изданию Famitsu глава PlayStation Джим Райан подтвердил приверженность Sony стратегии сохранения эксклюзивных игр — в компании считают, что консоль покупают в том числе из-за возможности поиграть во что-то, что недоступно другим платформам, и эту стратегию компания планирует поддерживать в ближайшем будущем. Райан заявил Famitsu, что Sony полностью понимает важность эксклюзивных игр для PS5 и что главная задача PlayStation Studios — позволить людям наслаждаться игровым опытом, используя последнюю версию PlayStation. В связи с этим Райан подтвердил, что Sony обязуется увеличить количество эксклюзивов для PS5 и отложить релиз версии для ПК. К сожалению, в компании точно не называют сроков, в рамках которых та или иная игра будет оставаться эксклюзивной для игровых консолей.

Райан не уточнил точный промежуток времени, но упомянул, что обсуждения с поклонниками PlayStation показывают, что выпуск версии для ПК спустя два или три года после релиза версии для PS воспринимается аудиторией достаточно хорошо. Так что не стоит думать, что Sony начнёт ускоренный выпуск игр для ПК только потому, что The Last of Us Part 1 появилась на ПК всего через шесть месяцев после выхода на PS5. Это был всего лишь порт достаточно старой видеоигры, а не релиз эксклюзива на ПК, так что с другими релизами ситуация будет совершенно иная. Впрочем, на самом деле никакого сенсационного заявления в этом нет — Sony и раньше говорила, что будет выпускать эксклюзивы на ПК спустя два-три года.