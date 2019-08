Electronic Arts анонсировала Need for Speed Heat

Electronic Arts готовит для геймеров новую часть Need for Speed с подзаголовком Heat.

Судя по трейлеру, в Need for Speed Heat вернется старая добрая война между уличными гонщиками и полицейскими. Днем игроки будут участвовать в организованных соревнованиях Speedhunters Showdown, а ночью их ждут полные адреналина нелегальные уличные гонки. Больше подробностей о Need for Speed Heat геймеры узнают gamescom 2019, где Electronic Arts покажет игровой процесс новой гонки.

Релиз Need for Speed Heat назначили на 5 ноября для подписчиков Origin Access Premier и Play First Trial, а остальным придется ждать до 8 ноября. Предзаказ уже доступен на официальном сайте игры для PlayStation 4, Xbox One и PC.