Electronic Arts заставляет разработчиков использовать ИИ

Компания Electronic Arts активно продвигает использование искусственного интеллекта практически во всех рабочих процессах, однако результаты нередко оказываются проблемными и приводят к дополнительной нагрузке на разработчиков. Как сообщает Business Insider со ссылкой на сотрудников EA, руководство на протяжении последнего года настойчиво побуждает около пятнадцати тысяч работников применять ИИ в самых разных задачах — от написания кода и создания концепт-арта до рекомендаций для менеджеров о том, как общаться с подчинёнными на темы зарплаты или повышения.

Наибольшее количество проблем вызывают инструменты, предназначенные для генерации программного кода. По словам разработчиков, такие системы часто создают некорректный код, который затем приходится исправлять вручную. Некоторые сотрудники также выражают беспокойство, что обучение этих нейросетей на собственных материалах может привести к снижению потребности в художниках и дизайнерах уровней. Активное внедрение ИИ угрожает и специалистам по контролю качества. Бывший сотрудник студии Respawn рассказал, что весной был уволен вместе примерно со ста коллегами — их работу по анализу и обобщению отзывов тестировщиков теперь выполняет искусственный интеллект. Несмотря на это, не все разработчики выступают против использования подобных технологий. Создатель серии Super Smash Bros. Масаиро Сакураи считает, что генеративный ИИ способен повысить эффективность разработки игры.
