Электромобиль NIO создал огромную пробку в центре Пекина из-за обновления ПО

2019-02-01, Автор - Anna; Продукт - Электромобиль NIO ; [129]
Электрический автомобиль NIO остался в центре Пекина после того, как водитель решил обновить программное обеспечение. NIO - это китайская компания, которая напрямую конкурирует с Tesla. В 2016 году они попали в заголовки новостей с электрическим суперкаром EP9 мощностью более 1300 л.с.

Водитель, который тестировал автомобиль, и представитель NIO запустили обновление программного обеспечения, когда машина проезжала по очень оживленной улице Чанъань в Пекине. Это заставило машину полностью остановиться и отключить электронику для обновления своего программного обеспечения. Водитель и представитель NIO застряли в машине на час, так как машина обновлялась. Хуже всего то, что во время процесса даже окна не могли быть открыты. Собой разумеется, что инцидент вызвал огромную пробку. NIO принес извинения за инцидент и заявил, что будет стремиться «оптимизировать» процесс подтверждения обновлений программного обеспечения по беспроводной сети. Они также пояснили, что до запуска обновлений пользователей предупреждают, что им нужно припарковать свои автомобили и что машина будет отключена во время процесса.

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