Электронный дверной глазок Ring Door View

2019-03-08, Автор - Ganibal; Продукт - Ring Door View; [102]
Узнайте кто стоит кто находится у вашей двери, с помощью камеры Ring Door View.

Несмотря на то, что это устройство выглядит как умный дверной звонок, оно действительно заменяет дверной глазок. В результате чего лучше видно, кто стоит снаружи, в отличие от положения обычного дверного глазка. Находясь в двух частях, батарейная часть фактически находится внутри вашей двери, а камера снаружи. В результате получается, абсолютно беспроводной дизайн, поэтому он не мешает стилю вашей двери. Также на внешней стороне есть кнопка, которую посетители могут использовать как дверной звонок. Как только кто-то постучит или нажмет кнопку, вы будете немедленно уведомлены об этом.


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