Электростанция 70mai Tera 1000

Tera - это новая электростанция мощностью 1000 Вт/ч, создана для использования вне помещений или в качестве резервного источника питания вашего дома, способная обеспечить выходную мощность 1200 Вт из 10 розеток. Благодаря технологии быстрой зарядки Tera может заряжаться от разряда до 80% всего за 16 минут она оснащена аккумулятором класса EV. Аккумулятор будет полностью заряжен всего за 2 часа, а также совместим с солнечными батареями, что позволяет при необходимости заряжать электростанцию ​​от сети. Благодаря технологии сквозной зарядки вы также можете заряжать свои устройства во время зарядки электростанции либо от сети, либо от солнечных батарей.

Электростанция 70mai Tera 1000 - это инновационное решение для экологически чистой энергии, сочетающее мощность и портативность. Он идеально подходит для повседневных нужд дома, вне сети или просто в пути. Обладая достаточной мощностью, чтобы обеспечить полноценную зарядку вдали от дома. Его стальная внутренняя структура и двухслойная внешняя оболочка могут эффективно противостоять износу при использовании на открытом воздухе, поэтому вы можете носить и складывать его в любом месте.
Комментарии и отзывы 70mai Tera 1000
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