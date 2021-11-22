Tera - это новая электростанция мощностью 1000 Вт/ч, создана для использования вне помещений или в качестве резервного источника питания вашего дома, способная обеспечить выходную мощность 1200 Вт из 10 розеток. Благодаря технологии быстрой зарядки Tera может заряжаться от разряда до 80% всего за 16 минут она оснащена аккумулятором класса EV. Аккумулятор будет полностью заряжен всего за 2 часа, а также совместим с солнечными батареями, что позволяет при необходимости заряжать электростанцию от сети. Благодаря технологии сквозной зарядки вы также можете заряжать свои устройства во время зарядки электростанции либо от сети, либо от солнечных батарей.
Электростанция 70mai Tera 1000 - это инновационное решение для экологически чистой энергии, сочетающее мощность и портативность. Он идеально подходит для повседневных нужд дома, вне сети или просто в пути. Обладая достаточной мощностью, чтобы обеспечить полноценную зарядку вдали от дома. Его стальная внутренняя структура и двухслойная внешняя оболочка могут эффективно противостоять износу при использовании на открытом воздухе, поэтому вы можете носить и складывать его в любом месте.