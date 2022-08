Embark Studios анонсировала бесплатный FPS-шутер THE FINALS для ПК

Embark Studios анонсировала новую бесплатную игру под названием THE FINALS. Разработчик известен отложенной игрой ARC Riders. THE FINALS представляет собой бесплатную шоу-игру. Сражайтесь вместе с товарищами по команде на виртуальных аренах, меняйте их и уничтожайте. Главное достоинство THE FINALS — зрелищность. Поразите своих фанатов красотой боя и стилем. Завоюйте всемирную славу и поддержку спонсоров. В игре представлены разные виды оружия и гаджеты.

Дата релиза игры THE FINALS не раскрыта.