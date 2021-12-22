Embracer Group приобретает издателя комиксов Dark Horse Media

Индустрия видеоигр растет с каждым годом, появляются новые компании и студии по разработке игр, но некоторые вливаются в более крупные компании. Крупная шведская холдинговая компания Embracer Group объявила о приобретении Dark Horse Media, LLC (« Dark Horse ») - издателя комиксов и манги. Это 10-е подразделение компании с некоторыми другими, включая Gearbox Entertainment, Koch Media, Sabre Interactive и THQ Nordic. Всего у компании Embracer Group сейчас 77 внутренних студий, в которых работает 8000 сотрудников в 45 странах.

Dark Horse Media известен прежде всего тем, что публикует различные комиксы, книги по искусству, мангу, рисунки, а также работы по видеоиграм. Среди работ: "Ведьмак" Игра престолов", "Halo", "The Last of Us" и десятки других очень популярных видеоигр. Финансовые условия сделки не разглашаются.
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