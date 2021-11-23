Эмулятор PlayStation 3 демонстрирует преимущество процессоров Intel Alder Lake

Согласно некоторым тестам, проведенным командой RPCS3, бесплатной программы эмуляции с открытым исходным кодом для Sony PlayStation 3, процессоры Intel Alder Lake значительно повышают производительность при отключении E-Core. Прежде всего, процессоры Alder Lake имеют гибридную конфигурацию с высокопроизводительными P-ядрами и маломощными E-ядрами. P-ядра основаны на архитектуре Golden Cove и могут легко выполнять инструкции AVX-512. Однако усиление AVX-512 применимо только тогда, когда E-ядра отключены, поскольку программное обеспечение просматривает весь пакет. Официально процессоры Alder Lake не поддерживают AVX-512, так как маленькие E-ядра процессора не могут выполнять инструкции AVX-512.

Благодаря команде разработчиков RPCS3, есть информация и тесты, которые предполагают, что отключение E-ядер дает повышение производительности для скорости эмуляции и FPS в игре. Когда E-Cores отключены, и остались только P-ядра, процессор может выполнять AVX-512 благодаря чему он выдает более высокий прирост производительности. Это означает, что задержка в кольцевой шине предположительно ниже. Команда протестировала процессоры Intel Core i9-12900K и Core i9-11900K с тактовой частотой 5,2 ГГц. Чип Alder Lake отключил электронные ядра. В God of War: Ascension процессор Rocket Lake выдавал 68 кадров в секунду, в то время как Alder Lake выдавал 78 кадров в секунду, что составляет примерно на 15% улучшение производительности.