EnGenius EL-EMR3000 двухполосной сетевой маршрутизатор 11ac WiFi

Каждый модуль уведомляет другие о том, что они доступны для получения сетевых данных. Эти интеллектуальные датчики всегда сканируют, чтобы определить наилучшее качество соединения и самый быстрый путь. Расширенный алгоритм сетки идентифицирует и немедленно фиксирует замедление в сети, перенаправляет данные в случае, если данные порта «дорожные полосы» перегружены или блок не подключен. EnMesh предназначен для покрытия вашего дома или небольшого офиса в Wi-Fi от стены до стены, независимо от его размера. Один модуль маршрутизатора EnMesh обеспечивает достаточное покрытие для типичного дома площадью 1500 кв. Футов. Один комплект из 3 маршрутизаторов охватывает около 4500 квадратных футов.