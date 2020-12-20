Energizer представила зарядные устройства Power Delivery на основе нитрида галлия

Зарядное устройство оснащено портом USB-A и USB-C с поддержкой кабеля USB-C - Lightning. С помощью Power Delivery можно зарядить смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие мобильные устройства. Energizer Power Delivery автоматически определяет точное количество энергии для зарядки устройства с максимальной мощностью. Стоимость зарядных устройств компания не раскрыла.
Energizer представила линейку быстрых зарядных устройств Power Delivery мощностью от 20 Вт до 90 Вт. Новые зарядные устройства использует полупроводниковый материал GaN (нитрид галлия), он более энергоэффективен, надежен и значительно уменьшает размер зарядного устройства. Представлены зарядки с мощностью 20 Вт, 38 Вт, 65 Вт и 90 Вт.