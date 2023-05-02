Энтузиаст добавил RTX 3060 4 ГБ видеопамяти

Вчера достаточно известный автор контента опубликовал видео, в котором превратил RTX 3060 с объёмом памяти 8 ГБ, одну из лучших видеокарт, которая считается народной, в её более быстрого и ёмкого брата RTX 3060 на 12 ГБ. Модификация заключалась в добавлении двух дополнительных интегральных схем памяти на печатной плате и настройке нескольких конденсаторов для обеспечения питания необходимых каналов памяти. В конце концов, видеокарта получила заметный прирост производительности с конфигурацией в 12 ГБ. Стоит напомнить, что в прошлом году NVIDIA достаточно тихо выпустила на рынок настольных компьютеров вторую версию RTX 3060, известную как RTX 3060 8 ГБ. Эта модель снизила конфигурацию памяти с 12 ГБ, работающих на 192-битной шине, до 8 ГБ, работающих на 128-битной шине.

Компания сделала это, вероятно, в попытке снизить стоимость видеокарты для конечного пользователя. Но несмотря на это, текущие цены на видеокарты с 8 ГБ памяти в целом не особо ниже, чем на видеокарты с 12 ГБ. Это происходит несмотря на то, что 8-гигабайтная версия заметно медленнее 12-гигабайтной из-за сниженной пропускной способности памяти. Автор контента добавил, что для модификации RTX 3060 8 ГБ с добавлением двух дополнительных интегральных схем памяти на печатной плате необходимо было изменить несколько транзисторов и заменить BIOS, чтобы новые модули могли быть распознаны системой. В конечном итоге пользователю удалось получить приличный прирост производительности, но метод, конечно, не для всех.