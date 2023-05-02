Энтузиаст добавил RTX 3060 4 ГБ видеопамяти

Вчера достаточно известный автор контента опубликовал видео, в котором превратил RTX 3060 с объёмом памяти 8 ГБ, одну из лучших видеокарт, которая считается народной, в её более быстрого и ёмкого брата RTX 3060 на 12 ГБ. Модификация заключалась в добавлении двух дополнительных интегральных схем памяти на печатной плате и настройке нескольких конденсаторов для обеспечения питания необходимых каналов памяти. В конце концов, видеокарта получила заметный прирост производительности с конфигурацией в 12 ГБ. Стоит напомнить, что в прошлом году NVIDIA достаточно тихо выпустила на рынок настольных компьютеров вторую версию RTX 3060, известную как RTX 3060 8 ГБ. Эта модель снизила конфигурацию памяти с 12 ГБ, работающих на 192-битной шине, до 8 ГБ, работающих на 128-битной шине.

Компания сделала это, вероятно, в попытке снизить стоимость видеокарты для конечного пользователя. Но несмотря на это, текущие цены на видеокарты с 8 ГБ памяти в целом не особо ниже, чем на видеокарты с 12 ГБ. Это происходит несмотря на то, что 8-гигабайтная версия заметно медленнее 12-гигабайтной из-за сниженной пропускной способности памяти. Автор контента добавил, что для модификации RTX 3060 8 ГБ с добавлением двух дополнительных интегральных схем памяти на печатной плате необходимо было изменить несколько транзисторов и заменить BIOS, чтобы новые модули могли быть распознаны системой. В конечном итоге пользователю удалось получить приличный прирост производительности, но метод, конечно, не для всех.
NVIDIA GeForce RTX 4050 представят в июне…
Вчера достаточно надёжные инсайдеры заявили, что компания NVIDIA планирует выпустить десктопные графическ…
Видеокарта NVIDIA RTX 4060 выйдет ближе к августу…
Геймеры довольно длительное время хотят получить больше информации о выпуске новых графических карт NVIDI…
Видеокарта Intel вдруг стала лучшей в доступном сегменте…
Когда года три назад компания Intel официально заявила о том, что она планирует выйти на рынок видеокарт,…
Palit представила видеокарты RTX 4070…
Сегодня компания Palit, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально пре…
NVIDIA GeForce RTX 4090 Для ноутбуков показала внушительную …
В начале текущего года компания NVIDIA провела официальную презентацию, в рамках которой были представлен…
Рынок видеокарт обвалился на 38%…
Довольно необычная ситуация складывается на рынке видеокарт — аналитики из США сообщают, что в целом рыно…
NVIDIA сильно снизила цену на RTX 4090…
Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только официально представила свои видеокарты нового поколен…
ASUS анонсировала видеокарту ProArt GeForce RTX 4070 Ti…
Сегодня компания ASUS объявила о проведении выставки профессионального оборудования для творческих профес…
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Лучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПКЛучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПК
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor