PlayStation 6 будет очень дорогой на релизе

В последнее время вокруг игровой приставки PlayStation 6 активно растёт количество слухов и утечек — инсайдеры явно активизировались, хотя на самом деле это ничего не значит. Некоторые из них утверждают, что релиз может состояться позже ожидаемого срока, однако известный инсайдер KeplerL2 на форуме NeoGAF попытался развеять эти опасения и охладить пессимизм вокруг возможных задержек. Его аргументация строится не на инсайдерской информации, а на логике — он задаётся вопросом, зачем AMD продолжала бы тратить ресурсы на валидацию процессоров, если бы ожидала перенос запуска. По имеющимся утечкам, компания уже давно работает над кастомными APU для двух версий консоли — стационарной и портативной. И если бы существовали серьёзные риски срыва сроков, такая работа, скорее всего, была бы приостановлена.

Дополнительно предполагается, что контракты на поставку процессоров Canis и Orion могли быть заключены ещё до обострения кризиса на рынке DRAM. В таком случае перенос запуска становится менее вероятным, хотя это может привести к другой проблеме — ограниченной доступности устройств на старте с последующими перебоями поставок, пока дефицит памяти сохраняется. Параллельно обсуждаются и возможные изменения ценовой политики. По слухам, Sony может значительно повысить стоимость PlayStation 6 по сравнению с поколением PS5, однако многое здесь будет зависеть от стратегии Microsoft и её будущей консоли Xbox Helix. Но пока что это выглядит немного странно.
Sony выпустила обновлённую версию PSSR Для PS5 Pro…
Вчера технология PlayStation Spectral Super Resolution от Sony была обновлена и теперь появится в Cyberpu…
Ayaneo представила портативную консоль Next 2…
Компания Ayaneo официально представила Next 2 — свой новый портативный игровой ПК на Windows, о котором в…
Valve сняла с продажи Steam Deck…
Посреди недели пользователи неожиданно заметили сокращение доступности портативной консоли Steam Deck OLE…
PS5 в этом году не подорожает…
В рамках отчёта за третий финансовый квартал, в котором Sony сообщила, что по состоянию на 31 декабря 202…
Hyperkin представила геймпад со съёмными элементами управлен…
Компания Hyperkin анонсировала новый беспроводной контроллер, разработанный в сотрудничестве с GameSir. М…
Microsoft обновила интерфейс Xbox Cloud Gaming…
Microsoft начала тестировать обновлённый веб-интерфейс Xbox Cloud Gaming, который стал ещё больше напомин…
Консоли следующего поколения могут выйти в 2030 году…
С учётом того, что поколение PlayStation 5 и Xbox Series X|S было представлено целых шесть лет назад, мно…
PlayStation 5 получила новые стильные расцветки…
PlayStation представила новую линейку контроллеров DualSense и боковых панелей для PS5 под названием Hype…
