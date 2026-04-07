PlayStation 6 будет очень дорогой на релизе

В последнее время вокруг игровой приставки PlayStation 6 активно растёт количество слухов и утечек — инсайдеры явно активизировались, хотя на самом деле это ничего не значит. Некоторые из них утверждают, что релиз может состояться позже ожидаемого срока, однако известный инсайдер KeplerL2 на форуме NeoGAF попытался развеять эти опасения и охладить пессимизм вокруг возможных задержек. Его аргументация строится не на инсайдерской информации, а на логике — он задаётся вопросом, зачем AMD продолжала бы тратить ресурсы на валидацию процессоров, если бы ожидала перенос запуска. По имеющимся утечкам, компания уже давно работает над кастомными APU для двух версий консоли — стационарной и портативной. И если бы существовали серьёзные риски срыва сроков, такая работа, скорее всего, была бы приостановлена.

Дополнительно предполагается, что контракты на поставку процессоров Canis и Orion могли быть заключены ещё до обострения кризиса на рынке DRAM. В таком случае перенос запуска становится менее вероятным, хотя это может привести к другой проблеме — ограниченной доступности устройств на старте с последующими перебоями поставок, пока дефицит памяти сохраняется. Параллельно обсуждаются и возможные изменения ценовой политики. По слухам, Sony может значительно повысить стоимость PlayStation 6 по сравнению с поколением PS5, однако многое здесь будет зависеть от стратегии Microsoft и её будущей консоли Xbox Helix. Но пока что это выглядит немного странно.