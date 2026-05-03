Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ получит Arc G3 Extreme

В сети появились подробности о портативной игровой консоли MSI Claw 8 EX AI+ (CG3EM-013IT), которая еще не была представлена официально. В её основе будет лежать еще не анонсированный 14-ядерный процессор Intel Arc G3 с довольно производительным встроенным графическим адаптером Arc B390. Он будет мощнее любых видеокарт на портативных Windows-консолях, кроме приставок на Ryzen AI Max.

Консоль также оснастят 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 120 Гц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и аккумулятором ёмкостью 80 Втч. Официальная цена еще не объявлена, но на сайте магазина Ollo висит ценник в 1600 евро.