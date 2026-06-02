Sony анонсировала новинки для PlayStation 5

Также компания представит свой новый 27-дюймовый игровой монитор под брендом PlayStation, который выйдет 27 августа и будет стоить 350 долларов. Монитор оснащён IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 и поддержкой VRR. Также Sony заявляет частоту обновления до 120 Гц при использовании с PS5 и PS5 Pro, а также до 240 Гц при подключении к совместимым ПК или Mac. В конструкции предусмотрен выдвижной крючок сзади, который позволяет удобно заряжать контроллер DualSense, подставка при этом достаточно простая. Также компания подтвердила, что беспроводные колонки Pulse Elevate, анонсированные в сентябре прошлого года, выйдут «позже в этом году». Цена пока не раскрыта, но Sony обещает поделиться дополнительной информацией в ближайшее время — вероятно, на релизе FlexStrike.