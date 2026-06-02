Sony анонсировала новинки для PlayStation 5

Компания Sony сегодня официально раскрыла подробности о нескольких своих новых игровых устройствах, которые будут представлены в ближайшем будущем. Например, геймпад-стик FlexStrike поступит в продажу 6 августа — в тот же день, когда выйдет новая файтинг-игра Marvel Tokon: Fighting Souls от PlayStation. Цена устройства составит 200 долларов, а предзаказы откроются 12 июня. На старте FlexStrike будет работать только с PS5, однако позже Sony обещает добавить поддержку ПК (довольно странно, что контроллер не будет работать с ПК изначально, хотя геймпады компании эту функцию имеют). В комплект также войдёт чехол для переноски и встроенный аккумулятор с возможностью зарядки.

Также компания представит свой новый 27-дюймовый игровой монитор под брендом PlayStation, который выйдет 27 августа и будет стоить 350 долларов. Монитор оснащён IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 и поддержкой VRR. Также Sony заявляет частоту обновления до 120 Гц при использовании с PS5 и PS5 Pro, а также до 240 Гц при подключении к совместимым ПК или Mac. В конструкции предусмотрен выдвижной крючок сзади, который позволяет удобно заряжать контроллер DualSense, подставка при этом достаточно простая. Также компания подтвердила, что беспроводные колонки Pulse Elevate, анонсированные в сентябре прошлого года, выйдут «позже в этом году». Цена пока не раскрыта, но Sony обещает поделиться дополнительной информацией в ближайшее время — вероятно, на релизе FlexStrike.