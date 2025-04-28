Энтузиаст разогнал память на RTX 5070 Ti

Пользователю удалось разогнать видеопамять RTX 5070 Ti с модулями SK Hynix GDDR7 на 21%, что принесло заметный прирост производительности. Ранее сообщалось, что NVIDIA начала использовать модули GDDR7 производства SK Hynix в своих видеокартах серии RTX 50. Примечательно, что изначально чипы Blackwell комплектовались памятью GDDR7 от Samsung, однако для повышения количества выпускаемой продукции NVIDIA начала закупать память и у другого производителя. Предполагалось, что первой видеокартой с памятью SK Hynix станет RTX 5070, но на практике быстрее адаптировалась RTX 5070 Ti. И пользователю удалось эту видеокарту заметно разогнать, получив внушительный прирост производительности. На заводских настройках память SK Hynix работала на частоте 1750 МГц (28 Гбит/сек), что соответствует стандарту для всей серии RTX 50 (кроме RTX 5080).

После разгона ему удалось достичь 2125 МГц (34 Гбит/сек) без особых сложностей, что даёт впечатляющее увеличение частоты на 21%. Что касается реальной производительности, результаты тоже выросли — в тесте 3DMark Time Spy оценка поднялась с 28000 до 30000 баллов — это примерно 7% прироста. Такой прирост должен положительно сказаться и на игровой производительности карты. Проблема в том, что на данный момент большинство видеокарт RTX 50 по-прежнему оснащаются памятью от Samsung, а она поддаётся разгону гораздо хуже. Это стоит обязательно учитывать при покупке новой модели, если вы планируете заниматься разгоном.