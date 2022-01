Энтузиаст создал насадку для игры с DualSense одной рукой

Некоторым игрокам было трудно использовать контроллер для консоли PlayStation 5 под названием DualSense, отчасти из-за его размера и веса. Чтобы исправить данную проблему, блогер по имени Akaki Kuumeri разработал адаптер, который позволяет игрокам использовать DualSense одной рукой. Распечатанная на 3D-принтере насадка крепится к левому джойстику. Когда он размещен на поверхности (или на бедре), физическое перемещение всего контроллера приведет к перемещению большого пальца. Кнопки L1 и L2 продублированы на правой стороне контроллера. Есть второе дополнительное приспособление, которое также предлагает входы для крестовины. Таким образом, за исключением кнопки «Поделиться», игроки смогут использовать весь контроллер одной рукой. Кумери говорит, что поскольку DualSense симметричен, насадки можно перевернуть, чтобы они поместились на другой стороне контроллера. Вам просто нужно отразить компоненты перед их печатью.

Адаптер может оказаться полезным и для геймеров, у которых обычно не возникает проблем с использованием DualSense обеими руками. В видео Кумери демонстрирует способность играть в It Takes Two (кооперативная игра на двоих) в одиночку, используя насадки на двух контроллерах. Приложение также может дать игрокам возможность перекусить или насладиться напитком, не нажимая кнопку паузы. Дизайн Кумери не решит проблемы с доступностью для всех игроков. Некоторые могут устать физически перемещать контроллер или у них может не хватить ловкости, чтобы получить доступ ко всем четырем кнопкам одной рукой. Тем не менее, приставка может дать гораздо большему количеству людей возможность играть в такие игры, как Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal.