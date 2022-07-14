Энтузиасту удалось купить видеокарту Intel Arc A750 Limited Edition

Видеокарты Intel Arc еще не поступили в продажу за пределами Китая, однако издание GamersNexus приобрело графическую карту Arc A750 Limited Edition, предназначенную для высококлассного игрового сегмента. Графическая карта Intel Arc Limited Edition была анонсирована синей командой в начале второго квартала 2022 года, когда они объявили о своей линейке графических процессоров Alchemist вместе с вариантами для мобильных устройств. С тех пор линейка Arc представлена ​​только на определенных рынках: сначала для ноутбуков начального уровня, а теперь для ноутбуков более высокого уровня. В линейке настольных компьютеров есть только один вариант, доступный для розничной продажи, — это Arc A380, который не предлагается самой Intel в качестве эталонного варианта, а представляет собой индивидуальный дизайн Gunnir.

Что касается самого образца видеокарты Intel Arc A750, которая была куплена изданием Gamers Nexus, то он выглядит так же, как на рендерах компании Intel. Характеристики видеокарты включают урезанный графический процессор ACM-G11 с 384 EU, 3072 ALU и 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине со скоростью 16 Гбит/сек, и TGP около 200 Вт. Стоит отметить, что ранее компания Intel на презентации демонстрировала видеокарту, которая работала от питания в 300 Вт, так что, вероятно, в обозримом будущем с новыми драйверами производительность системы заметно вырастет, как и потребление энергии данной видеокартой в реальных сценариях.
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