Epic Games Store бесплатно раздет Hyper Light Drifter и Mutant Year Zero Road to Eden для ПК

Неделя прошла, и Epic Games Store радует своих пользователей новой подборкой бесплатных игр.

До 22 августа игроки могут забрать экшен Hyper Light Drifter и пошаговую стратегию Mutant Year Zero: Road to Eden.

Hyper Light Drifter предложит геймерам побывать в роли путешественника, который отправился на поиски приключений в дикие края. В тех местах царит жестокость и опасность, но герой, который осмелится войти и сумеет выжить, ждет награда.

А вот Mutant Year Zero: Road to Eden забросит игроков в постапокалиптическое будущее. Ядерные войны и климатические изменения погубили человечество, и теперь по Земле бродят мутанты, за которых вам и предстоит сыграть. Mutant Year Zero: Road to Eden — это тактическая приключенческая игра с пошаговыми боями, исследованием мира в реальном времени и увлекательным сюжетом.