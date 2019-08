Epic Games Store подружился с Humble Bundle и планирует улучшить игры Ubisoft

Epic Games Store продолжает мелкими шагами двигаться в светлое будущее и получил очередное крупное обновление.

Облачные сохранения

Дружба с Humble Bundle

Планы

Сохранять прогресс в облаке Epic Games позволили еще с выходом This War of Mine и Moonlighter. Разработчики обещали, что функцию будут внедрять отдельно для каждой игры, и спустя две недели список пополнился. К тому же новые игры, которые попадут в Epic Games Store, будут получать функцию облачных сохранений уже на старте.Торговая площадка Humble Bundle часто радует скидками и бесплатными раздачами игр, а теперь библиотеку HB позволят перенести в Epic Games Store. Разработчики добавили функцию связки аккаунтов, что позволяет покупать игры в Humble Store для магазина «эпиков». Притом не придется проводить отдельную активацию продукта — игра автоматически появится в библиотеке после покупки.В будущих обновлениях Epic Games планирует обновить дизайн библиотеки и оптимизировать патчи, чтобы уменьшить вес обновлений. Подобное улучшение получат и проекты Ubisoft. Компания уже внедрила в For Honor технологию, которая сокращает вес игры и время установки. К тому же в ближайшее время появится счетчик, который отслеживает проведенное в игре время.