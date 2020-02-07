Epic Games Store предлагает две настольные игры

2020-02-07, Автор - Ramil; Продукт - Epic Games Store; [115]
Epic Games Store на этой неделе предложила две бесплатные игры. Они заменят игру Farming Simulator 19, предложенную на прошлой неделе. Вы можете скачать две игры до 13 февраля.

Carcassonne - адаптация классической настольной игры. Игра требует от игроков стратегического расширения своей территории. Цель игры набрать как можно больше очков. В игре есть режим многопользовательской игры.

Вторая игра это - Ticket to Ride. Действие игры происходит в США. Игрокам нужно строить железную дорогу и связывать тем самым города. Игра является адаптацией к настольной игре 2004 года.

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