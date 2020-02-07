Epic Games Store предлагает две настольные игры

Epic Games Store на этой неделе предложила две бесплатные игры. Они заменят игру Farming Simulator 19, предложенную на прошлой неделе. Вы можете скачать две игры до 13 февраля.

Carcassonne - адаптация классической настольной игры. Игра требует от игроков стратегического расширения своей территории. Цель игры набрать как можно больше очков. В игре есть режим многопользовательской игры.

Вторая игра это - Ticket to Ride. Действие игры происходит в США. Игрокам нужно строить железную дорогу и связывать тем самым города. Игра является адаптацией к настольной игре 2004 года.