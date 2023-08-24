Epic Games представила программу First Run

Вероятно, их будут рекламировать на главной странице магазина и продвигать различными иными методами — пока что представители платформы не вдаются в детали, но обещают, что реклама будет достаточно привлекательным решением, дабы пользователи покупали эти игры чаще обычного. Программа First Run является абсолютно понятным шагом — она может побудить разработчиков выпускать свои игры в магазине Epic Games, отказываясь от релиза в Steam и на других популярных площадках, что в свою очередь может привести к тому, что больше игроков будет тратить больше денег на платформе Epic Games. С этой же целью платформа постоянно дарит бесплатно крупные видеоигры — чтобы заманить игроков на платформу и потом продавать им новые проекты, вытесняя Steam.