Epic Games представила программу First Run

Компания Epic Games объявила о запуске новой программы First Run, в рамках которой разработчики видеоигр смогут сохранить 100% выручки от продаж своих проектов в Epic Games Store в течение шести месяцев, если они решат сделать свои игры или приложения эксклюзивными на этой платформе на указанный период. Обычно Epic предоставляет разработчикам 88% от выручки, а себе оставляет 12%. Для разработчиков, которые выпускают продукт через программу First Run, соотношение распределения прибыли будет составлять 100%/0% в течение полугода, после чего проект вновь начнут монетизировать по программе 88%/12%. Разработчики, выбравшие участие в программе Epic First Run, также получат несколько других преимуществ.

Вероятно, их будут рекламировать на главной странице магазина и продвигать различными иными методами — пока что представители платформы не вдаются в детали, но обещают, что реклама будет достаточно привлекательным решением, дабы пользователи покупали эти игры чаще обычного. Программа First Run является абсолютно понятным шагом — она может побудить разработчиков выпускать свои игры в магазине Epic Games, отказываясь от релиза в Steam и на других популярных площадках, что в свою очередь может привести к тому, что больше игроков будет тратить больше денег на платформе Epic Games. С этой же целью платформа постоянно дарит бесплатно крупные видеоигры — чтобы заманить игроков на платформу и потом продавать им новые проекты, вытесняя Steam.