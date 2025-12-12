Fortnite вернули в Google Play спустя целых 5 лет

Игроки Fortnite, использующие Android-устройства, снова могут загружать игру прямо из магазина Google Play. Это произошло вскоре после её возвращения в магазин Apple в мае и спустя пять лет после удаления из каталога Google, когда Epic Games пошла на конфликт с Apple и Google из-за правил их магазинов, вынудив пользователей устанавливать игру вручную через стороннюю загрузку. Epic Games в своём сообщении подтвердила возвращение Fortnite в магазин Google и объяснила это тем, что компания выполняет предписания окружного суда США по действующему судебному разбирательству и предполагаемому урегулированию спора. Правда, Epic Games не сообщает, когда игра появится в Google Play по всему миру, так как на развёртывание настолько крупного обновления, естественно, нужно немало времени.

Но самое интересное, что в соцсетях Google и Epic Games снова ведут себя так, будто между ними нет разногласий — глава Epic Тим Суини поблагодарил Google «за отличную поддержку», а руководители Android Рик Остерло и Самир Самат ответили ему поздравлениями. Стоит напомнить, что ранее эти компании в течение нескольких лет судились друг с другом на колоссальные суммы, обвиняли друг друга в нарушении правил платформ и всё в таком духе. Но в конечном итоге Epic Games всё же удалось победить и теперь пользователи со всего мира смогут без особого труда играть в любимую игру без необходимости загружать её с каких-то сторонних платформ, что крайне удобно, особенно на iOS.