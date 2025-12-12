Fortnite вернули в Google Play спустя целых 5 лет

Игроки Fortnite, использующие Android-устройства, снова могут загружать игру прямо из магазина Google Play. Это произошло вскоре после её возвращения в магазин Apple в мае и спустя пять лет после удаления из каталога Google, когда Epic Games пошла на конфликт с Apple и Google из-за правил их магазинов, вынудив пользователей устанавливать игру вручную через стороннюю загрузку. Epic Games в своём сообщении подтвердила возвращение Fortnite в магазин Google и объяснила это тем, что компания выполняет предписания окружного суда США по действующему судебному разбирательству и предполагаемому урегулированию спора. Правда, Epic Games не сообщает, когда игра появится в Google Play по всему миру, так как на развёртывание настолько крупного обновления, естественно, нужно немало времени.

Но самое интересное, что в соцсетях Google и Epic Games снова ведут себя так, будто между ними нет разногласий — глава Epic Тим Суини поблагодарил Google «за отличную поддержку», а руководители Android Рик Остерло и Самир Самат ответили ему поздравлениями. Стоит напомнить, что ранее эти компании в течение нескольких лет судились друг с другом на колоссальные суммы, обвиняли друг друга в нарушении правил платформ и всё в таком духе. Но в конечном итоге Epic Games всё же удалось победить и теперь пользователи со всего мира смогут без особого труда играть в любимую игру без необходимости загружать её с каких-то сторонних платформ, что крайне удобно, особенно на iOS.
Battlefield 6 бъёт рекорды продаж в Steam…
Ранее уже было понятно, что Battlefield 6 готовится стать настоящим хитом — об этом свидетельствовали рек…
Анонсировано обновление Black Desert Mobile «Страна Утра: Се…
Pearl Abyss анонсировала обновление для Black Desert Mobile «Страна Утра: Сеул», которое включает четыре …
Игра в Steam украла у геймеров 150 тысяч долларов…
Steam удалил игру, в которой оказался вредоносный код, похищавший криптовалюту из кошельков сотен игроков…
Ubisoft представила генеративный ИИ для игр…
Вчера компания Ubisoft официально представила Teammates — игровой опыт, работающий на базе генеративного …
Electronic Arts не будет увольнять сотрудников в ближайшем б…
Вчера издание Insider Gaming сообщило, что сотрудники студии BioWare, которая принадлежит Electronic Arts…
В конце октября выйдет новое дополнение Railway Empire 2 – S…
Kalypso Media и разработчик Gaming Minds Studios представляют Railway Empire 2 – Steel Dragons, новое доп…
Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PS5…
Microsoft готовит к выходу ещё одну крупную игру для PlayStation 5 — уже 8 декабря на консоли Sony выйдет…
Геймеры охотнее покупают ремейки, чем ремастеры…
Согласно исследованию аналитической компании Ampere Analysis, за последние два года игроки потратили в дв…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor