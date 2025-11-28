В Epic Games не хотят помечать игры, созданные с ИИ

Использование генеративных ИИ-инструментов в разработке игр уже давно вызывает серьёзные споры в индустрии и, судя по всему, будет оставаться одной из самых обсуждаемых тем ещё долго. Одни — главным образом руководители студий и топ-менеджеры — активно поддерживают внедрение ИИ в рабочие процессы. Другие же считают его излишним. И глава Epic Games Тим Суини твёрдо занимает сторону первых, но теперь он высказался ещё и по другому аспекту вопроса — требованию цифровых магазинов вроде Steam указывать, что при создании игры применялись генеративные ИИ-инструменты. Сейчас игры, публикуемые в Steam, обязаны раскрывать факт использования генеративного ИИ. Например, ARC Raiders имеет такую пометку внизу страницы, хотя Embark Studios и без того открыто рассказывает о применении этих технологий.

Но есть и проекты вроде недавно анонсированной Beyond Words от бывших разработчиков Timesplitters и GoldenEye — без пометки внизу страницы многие бы даже не догадались, что ИИ участвовал в процессе. И, по мнению мнению Суини, подобные теги «не имеют смысла». И не потому, что игрокам, не желающим сталкиваться с ИИ-контентом, приходится внимательно выискивать такие пометки, а если их нет — пытаться определить использование ИИ по косвенным признакам. А потому, что, как считает Суини, наступит момент, когда абсолютно каждая игра будет создана с помощью генеративных ИИ-инструментов. Тогда никакого толку от специальной плашки на странице уже не будет.