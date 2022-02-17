Epic заявляет, что существует более 500 миллионов учетных записей Epic Games

Epic Games объявила, что в настоящее время существует более 500 миллионов учетных записей Epic Games. Это важная веха, поскольку Epic продолжает создавать Epic Games Store в качестве конкурента Steam и привлекать новых игроков для таких игр, как Fortnite и Rocket League. Однако Epic не поделилась дополнительной информацией об этих 500 миллионах.

С момента запуска в декабре 2018 года компания вложила огромные ресурсы в развитие своего магазина компьютерных игр и, следовательно, в привлечение большего числа людей для регистрации учетных записей. Например, один документ из судебного разбирательства по делу Epic против Apple показал, что только в 2020 году у Epic было 330 миллионов долларов невозмещенных затрат на оплату разработчикам за то, чтобы они раздавали свои игры в своем магазине. Другой документ показал , что более 7 миллионов человек заходили в Epic Games Store из-за раздачи Grand Theft Auto V. Epic пообещала снова раздавать бесплатные игры в 2022 году, поэтому кажется, что компания продолжает думать, что затраты на привлечение пользователей того стоят.