Epic запускает движок Unreal Engine 5

Спустя почти два года после первого анонса Epic Games выпустила игровой движок следующего поколения. Сегодня в рамках мероприятия State of Unreal компания сообщила, что Unreal Engine 5 теперь доступен для загрузки.

Обновленный движок содержит ряд улучшений для разработчиков, в том числе повышенную производительность и обновленный пользовательский интерфейс, но наиболее значительные изменения связаны с несколькими технологиями, разработанными для более фотореалистичных визуальных эффектов. К ним относятся Lumen, «полностью динамическое решение для глобального освещения» для более реалистичного освещения, и Nanite, который, по словам Epic, «дает вам возможность создавать игры и впечатления с огромным количеством геометрических деталей». Есть и более практичные инструменты, такие как возможность разделять части открытого мира, чтобы командам было легче работать над областями независимо друг от друга. В целом ожидается, что эти инструменты облегчат создание крупномасштабных игр с высокой точностью. CD Projekt Red уже подтвердила, что использует этот инструмент для создания следующего Ведьмака.