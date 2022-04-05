Epic запускает движок Unreal Engine 5

Спустя почти два года после первого анонса Epic Games выпустила игровой движок следующего поколения. Сегодня в рамках мероприятия State of Unreal компания сообщила, что Unreal Engine 5 теперь доступен для загрузки.

Обновленный движок содержит ряд улучшений для разработчиков, в том числе повышенную производительность и обновленный пользовательский интерфейс, но наиболее значительные изменения связаны с несколькими технологиями, разработанными для более фотореалистичных визуальных эффектов. К ним относятся Lumen, «полностью динамическое решение для глобального освещения» для более реалистичного освещения, и Nanite, который, по словам Epic, «дает вам возможность создавать игры и впечатления с огромным количеством геометрических деталей». Есть и более практичные инструменты, такие как возможность разделять части открытого мира, чтобы командам было легче работать над областями независимо друг от друга. В целом ожидается, что эти инструменты облегчат создание крупномасштабных игр с высокой точностью. CD Projekt Red уже подтвердила, что использует этот инструмент для создания следующего Ведьмака.
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