Escape from Tarkov выйдет на консолях

Escape from Tarkov наконец-то вышла в Steam в версии 1.0, к которой игроки шли много лет. В честь релиза Никита Буянов, креативный директор Battlestate Games, дал интервью, в рамках которого рассказал о долгом пути к полноценному запуску, о контенте, доступном в новой версии, о планах на будущее. Например, Буянов заявил, что студия действительно рассматривает портирование своей игры на консоли. По его словам, когда команда возьмётся за этот проект, в игре появится полноценная поддержка контроллеров. Это серьёзная и интересная задача с точки зрения геймдизайна — создать удобное управление, учитывающее все уникальные механики Tarkov. Но, похоже, что до этого момента ещё далеко — работа над консольной версией даже не начиналась, и с учётом того, сколько времени занял релиз Escape from Tarkov, ждать придётся долго. Тем не менее, новость обнадёживает всех, кто хотел бы сыграть на консолях или хотя бы пользоваться геймпадом на ПК.

С другой стороны, это очень небольшая прослойка геймеров, ради которых создавать столь сложные механики студия, пожалуй, в итоге просто не станет. Играть в Escape from Tarkov на геймпаде — невероятно трудная задача, так как здесь явно не будет автоприцеливания, вспомогательных функций и всего того, что есть в шутерах на консолях. Кроме того, в Escape from Tarkov нужно очень активно взаимодействовать с предметами в инвентаре, что на геймпаде будет невероятно трудной задачей. Игра и так хардкорная — куда уж её на геймпаде проходить.