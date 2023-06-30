Европейская версия Xiaomi Pad 6 окажется дорогой

Неделю назад компания Xiaomi представила европейскую версию планшета Xiaomi Pad 6, не раскрыв при этом его цену. Сегодня стало известно, что вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в Старом Свете в 400 евро, а за версию на 8/256 ГБ попросят 500 евро. Для сравнения, в Китае базовый вариант оценен в 275 долларов, а в Индии – в 300 евро.

Напомним, что Xiaomi Pad 6 оснащается 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, батареей ёмкостью 8840 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.