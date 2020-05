Ежегодная распродажа Sony Days of Play стартует в июне

В течении последнего месяца разработчики и владельцы игровых магазинов предлагают пользователям большие сезонные предложения, скидки и бесплатные игры. Поклонники консоли PlayStation не останутся без внимания. Компания Sony проведет ежегодную распродажу Sony Days of Play в июне.

Sony Days of Play пройдет с 3 июня по 17 июня. Акция будет включать скидки на лучшие игры для PS4, различные аксессуары и подписки, такие как PlayStation Plus и PS Now. В этом году игры игры Nioh 2 и MLB The Show обойдутся от 20 до 40 долларов. Коллекционные игры PlayStation Hits будут стоить всего 9,99 долларов.