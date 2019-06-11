Facebook собирается представить новое оборудование Portal в этом году

В этом году появятся новые версии домашних умных динамиков Portal от Facebook, а модели первого поколения, выпущенные в ноябре 2018 года, будут выходить за пределы США. Линейка продуктов Portal - это попытка социальной сети захватить часть рынка динамиков для умного дома, где конкуренция со стороны Amazon и Google очень жесткая. Facebook встроил в гаджет камеру, позволяющей пользователям совершать зашифрованные видеозвонки через Messenger. Устройство поддерживает команду «Hey, Portal» для голосового управления.

Согласно слухам, Facebook работает над значительно меньшем устройством, чем Portal первого поколения. В значительной степени это просто камера, которую можно подключить к телевизору. Это также сделает устройство дешевле и позволит людям использовать свои телевизоры в качестве интеллектуальных дисплеев.