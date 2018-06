Fallout 76 - вступительный видеоролик

Bethesda Softworks выпустила новый трехминутный видеоролик Fallout 76, получивший название «The Power of the Atom! Intro to Nukes ». В Fallout 76 игроки могут разблокировать доступ к« последнему оружию », Nuclear Missiles. Разрушение, вызванное ядерными ракетами, также имеет зону высокого уровня с редкими и ценными ресурсами. Fallout 76 будет доступна для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК 14 ноября. Идите путешествовать в одиночку или с другими выжившими, чтобы разблокировать доступ к последнему оружию - Nuclear Missiles. Наблюдайте за Intro to Nukes, представленную на витрине Bethesda E3.