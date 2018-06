Fallout: New Vegas-мод New California будет выпущена 23 октября

Radian-Helix Media опубликовала трейлер для мода Fallout: New California. Мод будет выпущен 23 октября и, по сути, является совершенно новой игрой Fallout, в которой используется движок Fallout: New Vegas. Fallout:New California является приквелом к ​​Fallout New Vegas и обещает показать время нового игрового процесса, а также полностью озвученную автономную кампанию. Этот общий конверсионный мод добавит совершенно новую историю вокруг нового персонажа игрока, усыновленного жителя Убежища 18, отправившегося в путешествие через пустыри Каджон-Пасс Новой Калифорнии.