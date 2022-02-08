Февральское обновление игры New State Mobile внесет несколько изменений в транспортные средства

Команда разработчиков New State Mobile работает над грядущим обновлением для игры. Ранее команда объявила, что февральское обновление улучшит графику карты Troi, чтобы уменьшить усталость глаз и облегчить игрокам обнаружение врагов на расстоянии. Наряду с этим, февральское обновление New State Mobile также внесет изменения в то, насколько уязвимыми будут машины в игре. Эти изменения касаются транспортных средств в New State Mobile, чтобы поощрять больше перестрелок один на один, а не проезжать мимо.

Февральский патч уменьшит урон от столкновения автомобиля с противником. Это позволит игрокам стрелять и уничтожать машины быстрее, чем сейчас. Разработчики надеяться, что изменения в состоянии транспортного средства заставят игроков покинуть свое транспортное средство и участвовать в перестрелках. Команда разработчиков также поделилась информацией о будущих обновлениях New State Mobile. Команда заявила, что это будет «регулировка точности оружия при стрельбе из транспортного средства и увеличение области поражения пассажиров за счет повторной регулировки рамы транспортного средства». Неясно, улучшит ли корректировка точности стрельбу из транспортных средств или ухудшит ее.
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