Фильм по Call of Duty снимет Тейлор Шеридан

Издание Deadline сообщает, что у экранизации Call of Duty наконец появились режиссёр и сценарист — Питер Берг и Тейлор Шеридан. Питер Берг известен своими боевиками и триллерами, среди которых «Королевство» (2007), «Уцелевший» (2013) и «22 мили» (2018). Тейлор Шеридан, в свою очередь, — создатель франшизы Yellowstone, а также сериалов «Мэр Кингстауна», «Талса Кинг» и многих других. Кроме того, он является автором сценариев обеих частей «Сикарио». Ранее Берг и Шеридан уже сотрудничали, работая над криминальной драмой «Любой ценой» (2016), получившей четыре номинации на премию «Оскар».

Назначение режиссёра и сценариста, по всей видимости, говорит о том, что проект Call of Duty получил ускорение. Права на экранизацию в прошлом месяце приобрела студия Paramount, а контракт Шеридана с ней истекает в 2028 году. С 1 января 2029-го он перейдёт под крыло NBCUniversal, где займётся созданием новых фильмов и сериалов в рамках пятилетнего соглашения. Однако актёрский состав пока не объявлен, и информации о том, кто исполнит главные роли, нет. При этом многие геймеры уверены, что добиться финансового успеха новому фильму будет очень тяжело, потому что игра никогда не славилась хорошими сюжетами. Соответственно, режиссёру придётся либо создавать историю с нуля, что довольно сложно в условиях франшизы с парой-тройкой известных персонажей, либо полагаться на сюжет одной из частей серии шутеров. Но как ситуация сложится на самом деле — увидим в 2028 году.