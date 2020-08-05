Final Fantasy XVI будет иметь своего рода эксклюзивность на Playstation 5

Final Fantasy XVI собирается иметь своего рода эксклюзивность на платформе Playstation 5, согласно слухам, циркулирующим в интернете.

Final Fantasy XVI в настоящее время находится в разработке, ее должны представить во время презентации Sony Playstation 5.

Временная эксклюзивность PlayStation 5 для Final Fantasy XVI не была бы такой уж удивительной, учитывая сделку по ремейку Final Fantasy VII, которая сделала игру эксклюзивной для PlayStation 4 в течение одного года. Франшиза также была тесно связана с брендом PlayStation с момента выхода Final Fantasy VII еще в 1997 году, поэтому для Sony имело бы смысл искать такое соглашение, чтобы увеличить продажи PlayStation 5.

Final Fantasy XVI все еще не была официально анонсирована.