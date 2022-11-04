Флагманы Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro скоро официально поступят в продажу в магазинах М.Видео и Эльдорадо

Стало известно от пресс-службы компании «М.Видео-Эльдорадо», что скоро должны начаться официальные продажи смартфонов Huawei Mate 50 и Mate 50 Pro. Ранее ожидалось, что компания Huawei больше не будет продавать свою продукцию на территории России.«Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другие продукты Huawei постоянно появляются на полках наших магазинов и онлайн, сейчас доступно несколько сотен позиций этого бренда, в ближайшее время в М. Видео и Эльдорадо ожидаются поставки смартфонов серии Mate 50. Мы стремимся предоставить своим покупателям максимально широкий выбор. Это оригинальная техника, полностью отвечающая действующему законодательству, имеющая гарантийную поддержку.» , — заявляет пресс-служба М.Видео-Эльдорадо.Анонс флагманских смартфонов серии Huawei Mate 50 состоялся еще в начале сентября. Минимальная стоимость за Huawei Mate 50 составила 4 999 юаней, а за Mate 50 Pro 6799 юаней или 42 786 рублей и 58 376 рублей соответственно.