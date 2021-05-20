Флагманский Samsung Galaxy Tab A7 Lite вновь слили в сеть

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, если верить предоставленной информации, имеет 8,7-дюймовый экран с разрешением 1340 x 800 пикселей. Он имеет 2-мегапиксельную переднюю камеру для видеозвонков, а на задней панели — 8-мегапиксельная камера, которая может снимать видео в формате Full HD. За основу производительности нового планшета взят процессор Media MT8768x (Helio P22T) с тактовой частотой 2,3 ГГц — он же работает на Galaxy Tab A7 Lite. Данная система-на-кристалле сочетается с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Ещё устройство поставляется с встроенным накопителем на 32 ГБ и 64 ГБ, а для большего объема памяти в нем есть специальный слот для карт памяти microSD.Также планшет Galaxy Tab A7 Lite оборудован аккумулятором емкостью 5100 мАч, который можно заряжать через USB-C. В предыдущих отчетах утверждалось, что он поддерживает зарядку 15 Вт, но назвать ее быстрой язык не поворачивается.
В сети уже достаточно давно известно про Galaxy Tab S7 FE 5G и Galaxy Tab A7 Lite — это новые планшеты от Samsung, которые на протяжении какого-то времени активно мелькают на просторах интернета. Ожидается, что оба планшета дебютируют в ближайшее время, поскольку в нескольких отчетах инсайдеров были раскрыты их характеристики и дизайн. Обычно такого рода слив информации происходит тогда, когда производитель уже совсем скоро готовится запускать свои новинки в релиз. А в свежем отчете от информационного издания Winfuture.de появились еще более детальные характеристики Tab A7 Lite, плюс издание показало несколько новых рендеров планшета.