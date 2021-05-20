Флагманский Samsung Galaxy Tab A7 Lite вновь слили в сеть

В сети уже достаточно давно известно про Galaxy Tab S7 FE 5G и Galaxy Tab A7 Lite — это новые планшеты от Samsung, которые на протяжении какого-то времени активно мелькают на просторах интернета. Ожидается, что оба планшета дебютируют в ближайшее время, поскольку в нескольких отчетах инсайдеров были раскрыты их характеристики и дизайн. Обычно такого рода слив информации происходит тогда, когда производитель уже совсем скоро готовится запускать свои новинки в релиз. А в свежем отчете от информационного издания Winfuture.de появились еще более детальные характеристики Tab A7 Lite, плюс издание показало несколько новых рендеров планшета.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, если верить предоставленной информации, имеет 8,7-дюймовый экран с разрешением 1340 x 800 пикселей. Он имеет 2-мегапиксельную переднюю камеру для видеозвонков, а на задней панели — 8-мегапиксельная камера, которая может снимать видео в формате Full HD. За основу производительности нового планшета взят процессор Media MT8768x (Helio P22T) с тактовой частотой 2,3 ГГц — он же работает на Galaxy Tab A7 Lite. Данная система-на-кристалле сочетается с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Ещё устройство поставляется с встроенным накопителем на 32 ГБ и 64 ГБ, а для большего объема памяти в нем есть специальный слот для карт памяти microSD.Также планшет Galaxy Tab A7 Lite оборудован аккумулятором емкостью 5100 мАч, который можно заряжать через USB-C. В предыдущих отчетах утверждалось, что он поддерживает зарядку 15 Вт, но назвать ее быстрой язык не поворачивается.