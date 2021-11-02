Флагманский портативный музыкальный плеер FIIO M17

Компания FIIO выпустила флагманский портативный музыкальный плеер FIIO M17 HIFI. Новый музыкальный проигрыватель предлагает 5,99-дюймовый дисплей с двумя флагманскими ЦАП, двумя усилителями, двумя источниками питания и модулем Qualcomm QCC5124. В нем находится аккумулятор емкостью 9200 мАч, обеспечивающий бесконечное удовольствие от воспроизведения музыки.

Он включает в себя два набора микросхем ES9038PRO, которые предлагают 32-битный аудиосигнал высокого разрешения с низким уровнем искажений. Он также оснащен двойным усилителем THX-AAA-788 +, обеспечивающим выходную мощность 3 Вт при подключении к источнику питания постоянного тока. Однако при работе от батареи мощность снижается. Чтобы обеспечить достойную производительность, на плате есть SoC Qualcomm Snapdragon 660 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Пользователь может легко запускать разные приложения одновременно. Музыкальный проигрыватель HIFI предлагает 5 интерфейсов аудиовыхода, включая выход 3,5 мм + 6,35 мм, балансный выход 2,5 мм + 4,4 мм и отдельный порт 3,5 мм и 4,4 мм. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 9200 мАч с поддержкой портов WC 3.0 и PD Quick Charging.
Комментарии и отзывы FIIO M17 HIFI
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