Флагманскую фотокамеру Canon EOS R1 оценили в $6300

Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью EOS R1, которая получила полнокадровую 24,2-Мп матрицу с обратной засветкой (BSI). Новинка характеризуется новым чипом Digic Accelerator, главным процессором Digic X, функцией Eye Control AF для перемещения области фокусировки взглядом через OLED-видоискатель c разрешением 9,44 Мп и увеличением 0,9x, серийной съемкой до 40 к/с в RAW с электронным затвором или до 12 к/с с механическим, двумя слотами для карт памяти CFexpress Type B (CFexpress 2.0), полноразмерным портом HDMI, записью видео в 4K при 120 к/с или 6K при 60 к/с. Камера появится в продаже осенью по цене в 6300 долларов.

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