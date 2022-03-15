Flintlock: The Siege of Dawn — новая ролевая игра с открытым миром от Ashen Developers

Спустя почти четыре года после выпуска своей дебютной игры, Ashen , новозеландская студия A44 Games анонсировала Flintlock: The Siege of Dawn, ролевой боевик с открытым миром. Игра должна выйти в этом году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Он также будет доступен через Game Pass.

Исследуйте опасный открытый мир. Летайте по пескам пустыни, путешествуйте по пещеристым руинам и раскройте секреты, которые таятся в возвышающемся Городе Рассвета. Соберите саперов Blackstream, команду экспертов по взрывчатым веществам и оружию, чтобы поделиться своими навыками в последней осаде против богов.
Комментарии и отзывы Flintlock: The Siege of Dawn
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