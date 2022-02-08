Fortnite не будет работать на Steam Deck

По словам генерального директора Тима Суини, Epic Games не планирует обновлять Fortnite, чтобы она работала на SteamOS, а это означает, что владельцам грядущей консоли Valve Steam Deck, вероятно, придется устанавливать Windows, чтобы играть в популярную игру в жанре королевской битвы. В серии твитов Суини сказал, что компания не уверена в своей способности бороться с читерством в Fortnite при работе на пользовательских конфигурациях ядра. В любом случае Fortnite нет в магазине Steam, но комментарии Суини исключают версию для Linux, которая могла бы работать в Steam Deck. Steam Deck использует SteamOS от Valve, основанную на Linux, и использует слой совместимости под названием Proton, чтобы игры Steam, скомпилированные для Windows, могли работать на нем.

Epic Games сделала свое античитерское программное обеспечение Easy Anti-Cheat (EAC) совместимым с Linux и Proton, поэтому разработчики, которые его используют, смогут без проблем заставить свои игры работать в Steam Deck. Однако на данный момент сама Epic Games не будет одной из них, по крайней мере, с Fortnite. Когда издание The Verge связался с Суини для комментариев, он назвал Linux «ужасно трудной аудиторией, учитывая разнообразие несовместимых конфигураций». На вопрос, можно ли включить совместимость только для SteamOS, он сказал: «Linux — это очень небольшой рынок, и если вы разделите его на отдельные версии ядра, он станет еще меньше». Возможно, Epic Games просто не хочет тратить время на работу над безопасностью для сравнительно небольшой аудитории, по крайней мере, поначалу.
Комментарии и отзывы Steam Deck
Игровая приставка TinyNES воспроизводит оригинальные картрид…
Игровая приставка TinyNES воспроизводит оригинальные картридКомпания Tall Dog Electronics создала новую игровую консоль с открытым исходным кодом под названием TinyN…
Sony сократила планируемый объём продаж PlayStation 5…
Sony сократила планируемый объём продаж PlayStation 5Sony все еще изо всех сил пытается сделать достаточное количество консолей PlayStation 5, чтобы не отстав…
Стримить с Xbox стало в разы проще и приятнее…
Стримить с Xbox стало в разы проще и приятнееStreamlabs объединилась с Twitch, чтобы помочь стримерам улучшить трансляции с Xbox — без необходимости и…
Выпуск Valve Steam Deck отложен до февраля 2022 года…
Выпуск Valve Steam Deck отложен до февраля 2022 годаНа этой неделе Valve объявила, что выпуск долгожданной портативной игровой консоли Steam Deck отложен до …
Nvidia может обновить Shield TV до Android 11…
Nvidia может обновить Shield TV до Android 11Согласно Google Play, Nvidia Shield TV 2015 года может скоро получить обновление ОС. Список показывает, ч…
MSI представила игровую консоль MAG Trident S на базе гибрид…
MSI представила игровую консоль MAG Trident S на базе гибридMSI только что сообщила об интересном новом продукте. Компания Micro Star International продемонстрировал…
Японские ритейлеры используют приставки для PS5, чтобы помеш…
Японские ритейлеры используют приставки для PS5, чтобы помешИз-за нескольких факторов, таких как популярность и глобальная нехватка микросхем, PS5 трудно найти. Даже…
Fortnite не будет совместима со Steam Deck…
Fortnite не будет совместима со Steam DeckSteam Deck от Valve будет поддерживать широкий спектр игр для ПК, когда он будет запущен в конце этой нед…
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor