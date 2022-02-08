Fortnite не будет работать на Steam Deck

Epic Games сделала свое античитерское программное обеспечение Easy Anti-Cheat (EAC) совместимым с Linux и Proton, поэтому разработчики, которые его используют, смогут без проблем заставить свои игры работать в Steam Deck. Однако на данный момент сама Epic Games не будет одной из них, по крайней мере, с Fortnite. Когда издание The Verge связался с Суини для комментариев, он назвал Linux «ужасно трудной аудиторией, учитывая разнообразие несовместимых конфигураций». На вопрос, можно ли включить совместимость только для SteamOS, он сказал: «Linux — это очень небольшой рынок, и если вы разделите его на отдельные версии ядра, он станет еще меньше». Возможно, Epic Games просто не хочет тратить время на работу над безопасностью для сравнительно небольшой аудитории, по крайней мере, поначалу.