Forza Horizon 6 бъёт рекорды по предзаказам

Аналитики связывают такой успех с активной маркетинговой кампанией — сначала был всплеск предзаказов после публикации первых геймплейных материалов, а затем ещё один после раскрытия списка достижений. Особенно заметной оказалась реакция на изменения в структуре игры — из достижений убрали режим Eliminator в стиле королевской битвы, при этом добавили контент, связанный с Японией, а также упростили путь к полному прохождению для одиночных игроков. Отдельно в отчёте обсуждаются слухи о возможной смене стратегии Microsoft Gaming под руководством нового CEO, включая пересмотр подхода к эксклюзивам и мультиплатформенным релизам. По словам аналитиков, Microsoft может постепенно смещаться в сторону модели, ориентированной на ПК, особенно на фоне проекта следующего поколения Project Helix.