Forza Horizon 6 бъёт рекорды по предзаказам

По данным аналитической компании Alinea Analytics, за месяц до предполагаемой даты выхода Forza Horizon 6 уже показывает сильные результаты предзаказов. Сообщается, что на Steam игра разошлась тиражом более 500 тысяч копий, что принесло более 28 миллионов долларов валовой выручки. Для франшизы это называют рекордным стартом ещё до релиза, и динамика, по оценкам аналитиков, может продолжиться вплоть до выхода игры и после него. Отдельно отмечается высокий интерес со стороны игроков — более 3,3 миллиона пользователей добавили игру в список желаемого d Steam. По прогнозам Alinea Analytics, в первые 24 часа после выхода Forza Horizon 6 может превысить отметку в 2 миллиона проданных копий только в Steam.

Аналитики связывают такой успех с активной маркетинговой кампанией — сначала был всплеск предзаказов после публикации первых геймплейных материалов, а затем ещё один после раскрытия списка достижений. Особенно заметной оказалась реакция на изменения в структуре игры — из достижений убрали режим Eliminator в стиле королевской битвы, при этом добавили контент, связанный с Японией, а также упростили путь к полному прохождению для одиночных игроков. Отдельно в отчёте обсуждаются слухи о возможной смене стратегии Microsoft Gaming под руководством нового CEO, включая пересмотр подхода к эксклюзивам и мультиплатформенным релизам. По словам аналитиков, Microsoft может постепенно смещаться в сторону модели, ориентированной на ПК, особенно на фоне проекта следующего поколения Project Helix.